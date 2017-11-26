Antalyaspor'da Leonardo'nun hücum hattı

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"Fenerbahçe'ye geçeceğim söylentileri çok çirkin"

Bu sezon ligde bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan, 1 puan altın değerinde olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında oynadığı hücum futboluyla takdir topladı. Güney ekibinin efsane hocası, 4 ofansif isimle sahaya çıktı.ve’nin yanı sıra Maicon ve Deniz Kadah’ı da oynatan Brezilyalı çalıştırıcı, orta sahanın merkezinde ise yine ofansif yönüyle ön planda olan Charles ve yanında Vainqueur’u görevlendirdi.1-0 önde olduğu için ikinci yarıda kulübedeki gol silahları Emre Güral, El Kabir ve Aydın Karabulut’u da oyuna sokan Leonardo, belki kazanamadı ancak takımına oynattığı futbol takdir topladı.Maç sonunda açıklamalarda bulunan Leonardo, “İnanılmaz bir mücadele sergiledik ama olmadı. Her şeyi yaptık galibiyet için. İyi başladık, oyunu kontrol ettik. Ama ilk yarının sonunda yediğimiz gol kötü oldu.gibi bir takımla oynarken pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Son vuruşu yapamadık” dedi.