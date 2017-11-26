Antalya’nın serisi bitti

Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 3 maçta kazanan, bunların 2’sini içerde oynayan Antalyaspor, seriyi sürdüremedi.Kırmızı-Beyazlılar rakibine tek golle mağlup olurken, 13. hafta sonunda ligde 13 puanda kaldı. Öte yandan ligde 14. sırada bulunan Güney temsilcisi, bu sezon evindeki 7. lig maçında 2. mağlubiyetini yaşadı. Antalyaspor daha önce sadece Göztepe’ye 3-1’lik skorla yenilmişti.