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Ahmet Ürkmezgil: Galatasaray maçıyla toparlanırız

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları derbi maçla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

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Ahmet Ürkmezgil: Galatasaray maçıyla toparlanırız
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ürkmezgil, takımlarının, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında beklenen performansı sergileyemediğini dile getirerek, "İki haftadır kazanamıyoruz ama buna rağmen şampiyonluk inancımızda bir eksiklik yok. Şampiyonluğun gitmesi söz konusu değil. Ligin ikinci yarısı da var. Bu sürecin arkasından derbinin olması iyi oldu. Takım o maçta kendini bulacaktır. Derbiyi kazanırsak puan farkı 3’e iner. Galatasaray maçıyla toparlanırız. Beşiktaş üst düzey maçları iki yıldır çok iyi oynayan bir takım. Galatasaray derbisi de takımımızı kendine getirecektir. 40 bin kişiyle bu maçı alırız." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlar motivasyonu etkiliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde verdikleri mücadeleye değinen Ürkmezgil, "Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlar ligdeki motivasyonu ister istemez etkiliyor. Ancak bu bir mazeret değil. Lig maçlarını Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için kazanıyoruz, ona göre kadro yapılıyor. Gruptan çıkmanın oluşturduğu bir duygu boşalması yaşandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ligde daha çok maç olduğunu ifade eden siyah-beyazlı yönetici, "İki haftadır gol atamamamıza ve liderden 6 puan geride olmamıza rağmen bu takım bana halen güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcularının, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig maçları arasında seçim yaptığına yönelik eleştirilerle ilgili Ürkmezgil şunları kaydetti:

"Böyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Ben de futbol oynadım, futbolcu maç seçmez. Mahallede futbol oynarken bile kazanmak için birbirimizle kavga ediyorduk. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. Ancak motivasyon ayrı bir şey. Futbolcu büyük maça daha fazla ve daha iyi motive olabilir ama ’bu maçta oynamayayım’ diye düşünmez. Motivasyon konusunda farklılıklar olabilir belki ama ’lig maçlarında bilerek oynamıyorlar’ şeklindeki görüşlere katılmıyorum. Bizim futbolcularımızın yerlisi de yabancısı da bu karakterde oyuncular değil."

Ürkmezgil, şubat ayına kadar Beşiktaş’ın maç takvimindeki yoğunluğun azalacağını belirterek "Leipzig maçından sonra şubat ayına kadar Avrupa’da maçımız yok. Yoğun bir tempoda olmayacağız. Bu da işimizi biraz daha rahatlatacak." şeklinde konuştu.

AA




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26 Kasım 2017 Pazar

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