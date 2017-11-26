Ahmet Bağış kimdir? Yeni İETT Genel Müdürü

İETT Genel Müdürü Arif Emecan'ın görevden ayrılmasının ardından yerine vekaletentayin edildi.Ahmet Bağış 1973 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Ortaöğretimini Mardin'de tamamladı. Mardin Lisesi mezunudur. Üniversiteye Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde başladı. Yüksek Lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.Ahmet Bağış'ın iş hayatının tamamı İETT Genel Müdürlüğü'nda geçti. 2005-20010 yılları arasında Bilgi İşlem, 2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve 2013-2014 yılları arasında ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Bağış halen bu görevini yürütürken, Genel Müdürlüğe de vekalet etmeye başladı. İngilizce ve Arapça bilen Bağış evli ve üç çocuk babasıdır.