6’da 6 yolunda kaldı 4 maç!

Sarı-Lacivertli yönetim, 1-1’likmücadelesi sonrasında toplanıp, teknik direktöryönetiminde ligde ilk yarı sonuna kadar oynanacak 6 maç için 6 milyon TL’lik prim açıklamıştı.Bu gelişme sonrasında geçen hafta Sivasspor’u 4-1’lik skorla geçen Kanarya, dün akşam da Antalyaspor’u 1-0 yenip kazanma serisini 2’ye çıkardı ve son şampiyon Beşiktaş’la puanları eşitleyip averajla önüne geçti. Bu sonuçla 2 milyon TL’lik prim almaya hak kazanan futbolcular, yönetimin belirlediği 6’de 6’yı gerçekleştirmek için geri sayıma geçti. Fenerbahçe, kalan 4 karşılaşmada sırasıyla; Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor’la oynayacak.