Zirvenin adamı Atiba

Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson, dün Yeni Malatyaspor karşısına ilk 11’de çıktı. Kanadalı futbolcu, görev yaptığı 69 dakika boyunca orta alan hattında takımına önemli katkı sağladı.Beşiktaş’ın oyun boyunca orta alanda üstünlük kurmasında oldukça önemli bir rol oynayan Atiba, 63 pasın 62’sini takım arkadaşlarıyla buluşturup bu alanda yüzde 98’lik başarılı pas yüzdesi tutturdu ve sahanın en iyisi oldu.