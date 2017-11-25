Yeni Malatya’da 2 değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 12. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının 11’ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.Genç teknik adam, Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Faslı golcü Boutaib’e görev verirken, o mücadeleye 11’de başlayan Batuhan Altıntaş’ı kadroya almadı. Erol Bulut, orta sahada da Barazite’nin yerine Azubuike’yi görevlendirdi.