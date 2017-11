Tudor: Derbiyi kazanan şampiyon olacak!

’de’u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, "Kaybetseydik toplantıda 30-40 kişi olurdu, şimdi 5-6 kişiyiz. Bugün 1,5 puan kazandık, bunun için çok mutluyuz. Çünkü siz bu maçlarda alınan galibiyete 1,5 puan, Medipol Başakşehir maçında alınan galibiyete de 3 puan veriliyor şeklinde bir algı oluşturuyorsunuz." dedi.Hırvat teknik adam, iyi anlaştığı bazı gazeteciler olduğunu dile getirerek, "Onlara söylediğim bir şey var, size de söyleyeceğim. Benim ve bütün teknik direktörlerin sevmediği sizdeki bu problem ne? Sahte bir hikaye oluşturuyorsunuz. Ya bir kahraman yapıyorsunuz ya da çok rezil bir duruma sokuyorsunuz. Sizin için ya siyah ya da beyazdır. Biz bir tiyatroda ya da sinemada değiliz, futbol bizim hayatımız. Bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz..." diye konuştu.Sezona iyi başladıklarını hatırlatan Tudor, konuşmasına şöyle devam etti:"Ligdeki ilk 5 maçtan sonra öyle bir ortam oluşturdunuz ki takımı şampiyon olmuş gibi lanse ettiniz. O zaman beyazdık ve şampiyonduk, şimdi siyahız ve her şey kaybedildi. Beni kötü hoca, kötü adam olarak lanse ettiniz ve yerime bir sürü isim yazıldı, çizildi. Sonra ’Türkiye’de bu tür şeyler oluyor.’ diyorsunuz. Bunu siz yapıyorsunuz. Aslında içler acısı bir durum var, beni kötü hoca olarak yansıtıyorsunuz ama Galatasaray şu anda lider. Ben ne beyazım ne de siyah. Bir maçta iyi hocadan kötü hocalığa geçilmez. Bizi şampiyon ilan ettiğiniz zaman da şampiyonun son 3 maçta belli olacağını söyledim. Şimdi de aynı fikirdeyim."Igor Tudor, Gençlerbirliği’ni 5-1 yendikleri maçtan sonra sistemle ilgili herhangi bir eleştiri almadığını vurgulayarak, "Ondan sonra Medipol Başakşehir maçını kaybettik. Siz çift forvet oynadığımız için yenildiğimizi yazdınız. Diğer taraftan Ayhan Akman bana yeterli şeyleri söylemiyormuş, uyarılarda bulunmuyormuş... Ayhan Akman mükemmel bir kişilik ve mükemmel futbol adamı. Böyle şeyler yaptığınız zaman Ayhan Akman’ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Sizlere göre biz bir sinema aktörüyüz, şov devam etmeli ve aktörler devamlı değişmeli." değerlendirmesinde bulundu.Ligde Beşiktaş’ın 6 ve maç fazlasıyla ikinci Medipol Başakşehir’in 3 puan önünde olduklarını vurgulayan Tudor, "Bugün kaybetseydik size göre ben gidiyordum. Bana ve takımıma karşı saygı sıfır. Doğru değil mi? Haklı olduğumuzu söylüyorsunuz. Sahada işimizi yapmamıza izin verin." ifadelerini kullandı.Yaptığı sistem değişikliklerine yönelik eleştirilere katılmadığını aktaran Tudor, "İlk başta kolay maçlarımız vardı, sonra maçlar zorlaştı. Herhangi bir kriz yok ortada. Avrupa’da elendiğimiz Östersunds gruptan çıktı. Östersunds’u rezil bir takım gibi yansıttınız. Biliyorsunuz onlarla yaptığımız maçlara 15-20 günlük hazırlıkla çıktık. Grupta birinci oldular. Bu kadar rezil bir takım gruptan birinci olarak çıkar mı? Gazeteci olarak olayı iyi idrak etmek lazım. Mesela Beşiktaş maçı sizin gözünüzde hayati bir maç ancak 20 maç daha var. Sizin için ya siyah ya da beyaz olmalı. Öyle değilse sizin için haber değeri taşımıyor." şeklinde görüş belirtti.Igor Tudor, Medipol Başakşehir’e kaybettikleri maçtan sonra kulüp başkanı Dursun Özbek’in Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gitmesiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:"Başkan, Florya’ya her gün geliyor. Kazansak da kaybetsek de bize çok yakın bir başkanımız var. Uyarıda bulunmuyor. Benim başkanım zeki bir başkan. Geliyor hocasına son ana kadar desteğini veriyor. Akıllı bir başkanın yapması gereken de bu. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Başkan ne zaman ’Artık sen bu krizi yönetemiyorsun, verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.’ derse o zaman yollar ayrılır. Ancak başkan her zaman Florya’ya geliyor, Medipol Başakşehir maçına özel bir durum değil. Medipol Başakşehir maçında yaşadığımız mağlubiyet de kabul edilebilir değil. Benim ve oyuncularımın çok canını yaktı."Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba’nın transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya "Kim yazdı, hangi sinemada?" karşılığını veren Tudor, "Kurusa bakmayın toplantıya çok güçlü bir giriş yaptım. Mutlaka sizin aranızda çok doğru insanlar var. Benim konuşmam doğru olmayanlaraydı." diyerek sözlerini tamamladı.