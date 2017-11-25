Trabzonspor'un golcüleri Avrupa’nın en iyisi

Bu sezon 12’si Süper Lig olmak üzere toplamda 13 maça çıkan Trabzonspor’un golcüleri, Avrupa’nın dev isimlerini geride bırakmayı başardı.Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve N’Doye üçlüsü, bu sezon forma giydikleri toplam bin 336 dakikada 18 gol atmayı başardı ve 74.2 dakikada bir ağları sarstı. Bu istatistikte il k sırada yer alan Karadeniz temsilcisini, bin 206 dakikada 14 gol bulan ve 90.5 dakikada bir filelere topu bırakan İnter’in forvetleri İcardi, Eder, Karamoh takip etti.