Taraftardan tam destek

Kötü gidiş Galatasaray taraftarını durduramadı... Maç öncesi satışa çıkan 17 bin bileti kısa sürede tüketen Sarı- Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’nı şölen yerine çevirdi. Statta 36 bin 642 taraftarın olduğu açıklanırken, tribünler 90 dakika boyunca hiç susmadan takıma destek verdi. Özellikle oyuncular ısınmaya çıktığında Selçuk İnan’ın tribüne davet edilmesi ve karşılıklı yapılan sevgi gösterisi, kulüpteki birlik beraberliğin bir yansıması olarak kabul ediliyor. Futbolseverler, karşılaşma sonrasında da oyuncuları tribüne çağırarak galibiyetten dolayı tezahüratlarda bulundu.