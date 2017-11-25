Rıza Çalımbay'dan oyuncularına: Bu kâbusu bitirelim

Henüz deplasman galibiyeti bulunmayan ancak Rıza Çalımbay’la birlikte çıkışa geçen Bordo-Mavililer, bugün Sivasspor ile karşılaşacak. Seri yakalamak isteyen Fırtına’da oyuncuları ile konuşan Çalımbay, “Artık deplasman kâbusunu bitirelim ve yukarılara tırmanalım” dedi.Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeni bir sayfa açan ve son 3 haftadan 7 puan çıkaran Bordo-Mavililer, bugün ligin flaş ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kritik mücadele saat 14.00’te başlayacak ve Bein Sports 1’den naklen yayınlanacak.Son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Trabzonspor, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacakken, Yiğidolar ise Fırtına karşısında alacağı sonuçla Fenerbahçe maçındaki farklı mağlubiyeti taraftarına unutturmayı planlıyor. Şu ana kadar deplasman galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, aynı zamanda bu şanssızlığına da son vermeyi planlıyor.Hafta boyunca Kırmızı-Beyazlı ekibi analiz eden ve futbolcularına Sivasspor’u ezberleten Çalımbay ise dün yapılan son idmanda Bordo-Mavili futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. İyi giden formlarını devam ettirmeleri gerektiğini dile getiren 54 yaşındaki teknik adam, “Sivasspor’un son oynadığı Fenerbahçe maçına aldanmayın. Çok iyi bir kadro kurdular ve iyi sonuçlar alıyorlar. Ancak biz de çok iyi bir takımız. Artık deplasman kâbusunu bitirelim ve üst sıraları zorlayalım” ifadelerini kullandı.Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 9 gol kaydeden Burak Yılmaz, Sivasspor ile daha önce karşılaştığı 16 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu istatistikle yıldız futbolcunun, en fazla gol attığı rakibi Kırmızı-Beyazlılar olurken, 32 yaşındaki oyuncu, Yiğidolar ile oynadığı son 4 karşılaşmayı da boş geçmedi. Burak, 4 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başardı. Bugün oynanacak karşılaşmada da takım arkadaşlarına gol sözü veren tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibinin en tehlikeli silahı olacak.