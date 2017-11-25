Kocaman: Hataya yer yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörügalibiyetinin anlam kazanması için Antalya deplasmanında da 3 puana ulaşmak zorunda olduklarını söyledi. Son antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Kocaman, “Kredimizi çoktan tükettik” diyerek başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sivas maçının ardından seri yakalamak önemli. Antalya karşılaşmaları son yıllarda hep zor geçiyor. Deplasmanda son iki senedir kaybediyoruz. Şampiyonluk yürüyüşü için kazanmak zorundayız. Bu yolda hataya yer yok. Maç içinde kesinlikle kopma istemiyorum. 90 dakika boyunca herkes sahaya konsantre olmalı” dedi.Kocaman’ın yanı sıra kaptande arkadaşlarıyla konuşurken, “Antalya’nın ligdeki durumu bizi yanıltmasın. Kaliteli ve yıldız oyuncuları var. Sivas maçında nasıl iştahlı oynadıysak, aynısını yaparak yine kazanabiliriz. Artık birlik ve beraberlik zamanı” ifadelerini kullandı.Yusuf Dursun