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Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 13. hafta maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 3 puan mücadelesi verdi. Maçı ev sahibi ekip Kasımpaşa 90. dakikada Omeruo'nun attığı golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

26 Kasım 2017, Pazar 18:34

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Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 2-1
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'nın gollerini 12'nci dakikada Eduok ve 90'ıncı dakikada Omeruo atarken, konuk ekip Atiker Konyaspor'un tek golü 57'nci dakikada Hadziahmetovic'ten geldi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18'e yükseltirken, Atiker Konyaspor 11 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

8'inci dakikada sağ taraftan çizgiye inen Skubic'in içeri çevirdiği topta Ömer Ali'nin şutu yan ağlarda kaldı.
12'nci dakikada Neumayr'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eduok'un vuruşu kaleci Serkan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
40'ıncı dakikada Neumayr ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eduok'un plase vuruşu az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
50'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Etoundi'nin içeri çevirdiği topa Neumayr dokunamadı. Açılan topta Mensah'ın vuruşunda savunma araya girdi.
52'nci dakikada sağ taraftan Musa Araz'ın çevirdiği topa Fofana'nın gelişine vuruşu farklı şekilde auta gitti.
57'nci dakikada Fofana'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in yerden sert vuruşu kaleci Ramazan'ın solundan ağlara gitti: 1-1
62'nci dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortada top Milosevic'in önünde kaldı. Milosevic'in şutunda top az farkla auta gitti.
65'inci dakikada Ferhat'ın ortasında altıpas içinde topa Mehdi Bourabia'nın gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı.
76'ncı dakikada Rangel'in sert şutunda kaleci Serkan'ın sektirdiği topta Mensah'ın şutu auta gitti.
81'inci dakikada Kasımpaşa hızlı atağında Mensah'ın pasıyla ceza sahasına giren Eduok'un vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
85'inci dakikada Ahmet Ildız'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere tokatladı.
90'ıncı dakikada pas olarak kullanılan serbest vuruşta Popov'un yaptığı ortaya iyi yükselen Omeruo'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
KASIMPAŞA: Ramazan, - Popov,  Omeruo, Veysel, Veigneau, Sadiku, Neumayr (Dk. 71 Ahmet), Mensah, Murillo, Eduok (Dk 90+2 Hasan) Etoundi (Dk. 67 Rangel)
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic (Dk. 46 Evouna), Selim, Ali Turan, Ferhat,  Bourabia, Ali Çamdalı, Fofana (Dk. 82 Ezekiel), Ömer Ali, Musa (Dk. 44 Hadziahmetovic), Milosevic
GOLLER: Dk. 12 Eduok, Dk. 90 Omeruo (Kasımpaşa) - Dk. 57 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Etoundi, Sadiku (Kasımpaşa)

 




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    0- 0
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    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

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    1- 2
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  • Bursaspor
    2- 1
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