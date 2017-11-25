Kartal'da şok üstüne şok!

’ta,karşılaşması öncesi Pepe sıkıntısı yaşandı. Tecrübeli oyuncu, ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11’den çıkarıldı ve yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal’a şans verdi. 34 yaşındaki stoperin, kasığından problem yaşadığı bildirildi.Teknik direktör’in, bu gelişme sonrasında oyuncusunu riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Malatya deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlılar’da Necip Uysal, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında sakatlandı. Sarı-Kırmızı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu oyundan çıkarak, yerini genç oyuncu Fatih Aksoy’a bıraktı. Pepe ve Necip’in durumunun bugün yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği bildirildi.Kara Kartal’da sarı kart cezalısıile Gary Medel de 13. hafta mücadelesinde takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yokluğunda Siyah-Beyazlı ekipte savunmada Necip ile Matej Mitrovic forma giydi. Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında sonradan oyuna girerek 19 dakika süre alan Mitrovic, eksik oyuncular nedeniyle ilk kez bir müsabakaya ilk 11’de başladı.