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Kartal'da şok üstüne şok!

Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatya deplasmanında hem 2 puan bıraktı hem de 2 oyuncusu sakatlandı. Pepe maç öncesi, Necip ise karşılaşma sırasında problem yaşadı ve kenara alındı.

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Kartal'da şok üstüne şok!
Beşiktaş’ta, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Pepe sıkıntısı yaşandı. Tecrübeli oyuncu, ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11’den çıkarıldı ve yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal’a şans verdi. 34 yaşındaki stoperin, kasığından problem yaşadığı bildirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, bu gelişme sonrasında oyuncusunu riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Malatya deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlılar’da Necip Uysal, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında sakatlandı. Sarı-Kırmızı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu oyundan çıkarak, yerini genç oyuncu Fatih Aksoy’a bıraktı. Pepe ve Necip’in durumunun bugün yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği bildirildi.

3 isim kadroda yok

Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Dusko Tosic ile Gary Medel de 13. hafta mücadelesinde takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yokluğunda Siyah-Beyazlı ekipte savunmada Necip ile Matej Mitrovic forma giydi. Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında sonradan oyuna girerek 19 dakika süre alan Mitrovic, eksik oyuncular nedeniyle ilk kez bir müsabakaya ilk 11’de başladı.

 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
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