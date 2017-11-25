Gomis krallıkta tek başına

Galatasaray’ın en etkili gol silahı Bafetimbi Gomis, Aytemiz Alanyaspor mücadelesini de boş geçmedi. Birçok kez topla buluşan 32 yaşındaki Fransız yıldız, savunmanın yakın markajı altında kaldı. Fakat 88. dakikada Yasin’in asistini iyi değerlendiren Gomis, takımını rahatlatan golü attı: 2-0. Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 13 kez ağları havalandıran Fransız, Göztepeli Jahovic’in (11) boş geçtiği haftada liderliğini sağlamlaştırdı.