Diriliş Malatya!

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta mücadelesinde dün akşam son şampiyon’ı ağırlayan, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar karşısında oyuna etkili başlayan’un öğrencileri, 8. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aytaç Kara, ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Sadık Çiftpınar, kafa vuruşunu yaptı ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Sarı-Kırmızılılar, pozisyonun devamında topu filelerle buluşturmayı başaramadı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş’ın oyundan düştüğü dakikalarda sürpriz ataklar yapan ev sahibi ekip, gol bulamasa da geri bölgede yaptığı katı savunmayla’in öğrencilerinden 1 puan koparmayı başardı.Beşiktaş karşılaşması öncesinde çıktıkları son 2 maçta; Başakşehir’e 2-0, Alanyaspor’a da 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 2 hafta sonra puanla tanıştı. Siyah-Beyazlılar’la 0-0 berabere kalması sonrasında Yeni Malatyaspor, 13 haftanın sonunda puanını 15’e yükseltti.Ligin 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’ı ağırladığı mücadele sırasında tribünlerin büyük bölümü doldu. Süper Lig’in 5. haftasındaki Bursaspor maçıyla hizmete giren 27 bin 44 kişi kapasiteli stattaki tüm biletler, maç öncesinde satılmıştı. Ev sahibi takım taraftarları, maça büyük ilgi gösterirken, Beşiktaş taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Statta güvenlik açısından Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünün alt kısmı boş bırakıldı.