Bursaspor - Karabükspor maç sonucu: 2-1

ileBursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.Paul Le Guen yönetiminde iyi bir sezon geçiren Bursaspor rakibini 2-1 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu. Yeşil-Beyazlı takım bu galibiyet ile yenilmezlik serisini 6 maça çıkartırken Kardemir Karabükspor ise üst üste 5. kez sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.Bursaspor'un gollerini 12. dakikada Aziz Behich ve 45+'da Barış Başdaş (KK) attı. Karabükspor'un tek golü ise 81. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi.Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 21'e yükseltirken Karabükspor 8 puanda kaldı.Bursaspor 14. hafta maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kardemir Karabük ise Göztepe ile kendi sahasında karşılaşacak.