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Beşiktaş ligde alarm veriyor!

Devler Ligi’nde son 16 biletini 5 oyunun sonunda kapan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de düşüş yaşıyor. Yeni Malatya’yla berabere kalıp bu sezonki 16. puanını kaybeden Beşiktaş, 3. kez de Avrupa dönüşü fire verdi. Kara Kartal, Şenol Güneş’in yönetiminde ilk kez üst üste 2 lig maçını gol atamadan tamamladı.

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Beşiktaş ligde alarm veriyor!
Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı. Yeni Malatya Stadı’nda yapılan mücadelede iki takım skoru değiştiremedi ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu skorla Beşiktaş puanını 23’e yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor ise 15 puana çıktı. Ligin 12. haftasında sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, üst üste ikinci maçını da galibiyetle tamamlayamadı. Beşiktaş, bu sezon 13 maçın 7’sinde puan kaybı yaşadı. Kara Kartal, bu karşılaşmalarda 16 puan bıraktı.

2 maçta 4 puan bıraktılar

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Süper Lig’de ilk kez iki maç arka arkaya gol atamadı. Ligin 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan ekip, 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında da fileleri havalandırmayı başaramadı. Siyah-Beyazlılar, 11. haftada deplasmanda Göztepe’yi attığı 3 golle 3-1 mağlup etmişti.
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Quaresma’yla 58 dakika...

Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gösterdiği performansla göz dolduran Ricardo Quaresma, Malatyaspor mücadelesinde etkisiz kaldı. Oynadığı oyunla hayal kırıklığı yaratan Portekizli futbolcu, 8 kez ikili mücadeleyi kaybetti. Sahada kaldığı süre boyunca isabetli orta açamayan 34 yaşındaki oyuncu, rakip kaleye şut dahi atamadı. Teknik direktör Şenol Güneş ise performansıyla vasatı aşamayan Quaresma’yı 58. dakikada oyundan aldı.

İsabetin adresi Tolgay Arslan

Son haftaların en formda ismi olan Tolgay Arslan, Malatyaspor karşısında da gösterdiği performansla takımın iyilerinden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 89 pas denemesi yaparken, bunların 79’unda isabet sağladı. Mücadele boyunca 5 kez adam geçen tecrübeli oyuncu, bu alanda da sahanın en başarılı ismi olmayı başardı.
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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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