Beşiktaş ligde alarm veriyor!

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Şenol Güneş: Bizim için hayal kırıklığı oldu

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’in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı. Yeni Malatya Stadı’nda yapılan mücadelede iki takım skoru değiştiremedi ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu skorla Beşiktaş puanını 23’e yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor ise 15 puana çıktı. Ligin 12. haftasında sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, üst üste ikinci maçını da galibiyetle tamamlayamadı. Beşiktaş, bu sezon 13 maçın 7’sinde puan kaybı yaşadı. Kara Kartal, bu karşılaşmalarda 16 puan bıraktı.Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Süper Lig’de ilk kez iki maç arka arkaya gol atamadı. Ligin 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan ekip, 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında da fileleri havalandırmayı başaramadı. Siyah-Beyazlılar, 11. haftada deplasmanda Göztepe’yi attığı 3 golle 3-1 mağlup etmişti.Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gösterdiği performansla göz dolduran Ricardo Quaresma, Malatyaspor mücadelesinde etkisiz kaldı. Oynadığı oyunla hayal kırıklığı yaratan Portekizli futbolcu, 8 kez ikili mücadeleyi kaybetti. Sahada kaldığı süre boyunca isabetli orta açamayan 34 yaşındaki oyuncu, rakip kaleye şut dahi atamadı. Teknik direktör Şenol Güneş ise performansıyla vasatı aşamayan Quaresma’yı 58. dakikada oyundan aldı.Son haftaların en formda ismi olan Tolgay Arslan, Malatyaspor karşısında da gösterdiği performansla takımın iyilerinden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 89 pas denemesi yaparken, bunların 79’unda isabet sağladı. Mücadele boyunca 5 kez adam geçen tecrübeli oyuncu, bu alanda da sahanın en başarılı ismi olmayı başardı.