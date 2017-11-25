Bal yapmayan arı: Belhanda

Sarı-Kırmızılılar’ın yıldız oyuncularından Younes Belhanda, Aytemiz Alanyaspor karşısında ayağına gelen fırsatları bir bir tepti, taraftarın da büyük tepkisini çekti. İlk yarıda yaptığı ortalarda takım arkadaşlarını bir türlü bulamayan, ikinci yarıda da isabetli pasları yakalayamayan Faslı futbolcu, adeta bal yapmayan arı gibi gezdi! Ligde 12 mücadelede sahne alan Belhanda, 1 kez ağları sarstı ve 5 defa da asist yapma başarısına ulaştı.