Bakan Kaya, kadınlar için statta

Karşılaşma öncesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla seremoni düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” yazılı pankartın önünde, takım kaptanları ve hakemlere turuncu renkli kaşkol taktı. Bakan Kaya maç sonunda, “Galatasaray stadında ilk kez maç izliyorum. Çok heyecanlıydı gerçekten. Alanyaspor kalecisi de başarılıydı” dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise “Sayın bakanım bugün çok önemli bir görev için buradaydı. Kadına şiddete dikkat çekmek için buradaydı. Kadına şiddetin vatana ve aileye ihanet olarak değerlendirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.