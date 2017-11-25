Arsenal-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

'de 15. haftanın maçındakendi sahasında lig 2.si'ı konuk edecek. Emirates Stadı'nda oynadığı son 12 iç saha maçını kazanan Arsenal, serisini Manchester United karşısında sürdürmek istiyor.'lu Manchester United ise oynadığı son 38 maçın 34'ünde yenilmedi. Son 3 maçında 12 puan alan kırmızı şeytanlar lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde ve zirve takibini sürdürüyor. Wenger Mourinho düellosunda kimin galip geleceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.günü'nda oynanacak karşılaşma,’da başlayacak. Mücadele'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi'de.2 dev takım arasında oynanan son 10 maçın 4'ü berabere, 4'ü Arsenal, 3'ü Manchester United galibiyetiyle sonuçlandı. Aralarında oynanan son karşılaşmayı Arsenal 2-1'lik skorla kazandı. Arsenal, bu sezon kendi evinde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Arsenal bu maçlarda 20 gol atıp 4 gol yedi. Manchester ekibi ise deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı Şeytanlar bu maçta 12 gol atarken, 7 gol de kalesinde gördü. Arsenal, 28 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Manchester United ise 32 puanla 2'nci sırada yer alıyor.Arsenal 2 - 0 Manchester UnitedManchester United 1 - 1 ArsenalManchester United 3 - 2 ArsenalArsenal 3 - 0 Manchester UnitedManchester United 1 - 1 Arsenal