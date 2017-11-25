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Arsenal-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wenger mi? Mourinho mu? Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Arsenal, Manchester United'ı konuk edecek. Peki, Arsenal-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

30 Kasım 2017, Perşembe 20:43

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Arsenal-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'de 15. haftanın maçında Arsenal kendi sahasında lig 2.si Manchester United'ı konuk edecek. Emirates Stadı'nda oynadığı son 12 iç saha maçını kazanan Arsenal, serisini Manchester United karşısında sürdürmek istiyor. Jose Mourinho'lu Manchester United ise oynadığı son 38 maçın 34'ünde yenilmedi. Son 3 maçında 12 puan alan kırmızı şeytanlar lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde ve zirve takibini sürdürüyor. Wenger Mourinho düellosunda kimin galip geleceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Arsenal-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

2 Aralık Cumartesi günü Emirates Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele S Sport'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

2 dev takım arasında oynanan son 10 maçın 4'ü berabere, 4'ü Arsenal, 3'ü Manchester United galibiyetiyle sonuçlandı. Aralarında oynanan son karşılaşmayı Arsenal 2-1'lik skorla kazandı. Arsenal, bu sezon kendi evinde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Arsenal bu maçlarda 20 gol atıp 4 gol yedi. Manchester ekibi ise deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı Şeytanlar bu maçta 12 gol atarken, 7 gol de kalesinde gördü. Arsenal, 28 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Manchester United ise 32 puanla 2'nci sırada yer alıyor. 

İki takım arasında oynanan son 5 maç

Arsenal 2 - 0 Manchester United
Manchester United 1 - 1 Arsenal
Manchester United 3 - 2 Arsenal
Arsenal 3 - 0 Manchester United
Manchester United 1 - 1 Arsenal




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