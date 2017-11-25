Alkışlar Fatih Aksoy’a

Beşiktaş’ta genç savunmacısı Fatih Aksoy, ilk kez bir Süper Lig maçında Siyah-Beyazlı formayı giydi.20 yaşındaki Fatih, mücadelenin 73. dakikasında sakatlanan Necip Uysal’ın yerine oyuna dahil oldu. Daha önce A takımda Ziraat Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında forma şansı bulan Fatih Aksoy, ilk kez bir Süper Lig maçında süre aldı.