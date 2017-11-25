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Alanya'nın kör talihi!

Deplasmanda Akhisar’ı, içeride Malatya’yı gol yemeden yendiler. Hedef Aslan’dan da puan koparmaktı ama takım adeta forvetsiz kaldı. Önce Vagner Love, sonra Fernandes sakatlandı, Mbilla ise 29. dakikada oyundan çıktı, Maniatis’in de 77’de adalesi attı.

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Alanya'nın kör talihi!
Safet Susic yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, aldığı başarılı sonuçlarla son haftaların flaş takımı haline gelmişti. Evinde hiç yenilmeyen Akhisar’ı 4’leyen, Yeni Malatya’yı da devirip Galatasaray deplasmanı öncesi iyice özgüveni kazanan Turuncu-Yeşilliler, art arda gelen sakatlık haberleriyle ise adeta şok yaşadı.

Takımın 9 golle en skorer ismi Vagner Love adalesindeki yırtık nedeniyle Galatasaray karşısında oynayamadı, onun yerine olması beklenen 5 gollü Fernandes’in de tedavisi tamamlanmayınca kritik randevuya yetişmedi. 

4 şutta kaldı

Akdeniz ekibinin elinde forvet için tek alternatifi olan Mbilla ise hafta içinde bir idmanı yarıda bıraksa da dün sahadaydı, ancak aldığı darbeyle daha 29. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maniatis’in de 77’de adalesi attı. Zorlu maçta puan hedefleyen Safet Susic’in böylelikle bütün planları alt üst oldu. Düne kadar maç başına 11 şutla ligin en şutör ikinci takımı olan Güney temsilcisi hâl böyle olunca İstanbul’da yalnızca 4 şut deneyebildi. 
 




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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
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