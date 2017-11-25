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6 puan farkla derbiye

Aytemiz Alanya’yı 2 golle deviren Galatasaray, derbi öncesi Beşiktaş ile farkı 6 puana çıkarttı. Üstelik ceza sınırındaki Maicon ve Ndiaye kart görmedi, Feghouli de dönüyor.

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6 puan farkla derbiye
Zirvedeki yerini ilk haftadan bu yana kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar, son 3 haftada Trabzonspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’e ise 5-1 kaybetmiş, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Dün akşam Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u, Yasin Öztekin ve Bafetimbi Gomis’in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. Aslan, Siyah-Beyazlılar’ın, Yeni Malatyaspor’la berabere kalmasının ardından ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

Sınırdakiler fire vermedi

Sarı-Kırmızılı ekip, Güney ekibi karşısında 3 puanı kazanırken, aynı zamanda fire vermemeyi de başardı. Ceza sınırında bulunan N’Diaye ve Maicon, karşılaşmayı kartsız tamamladı. Böylece iki futbolcunun da gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşısında forma giymesine engel bir durum kalmadı.

3 maçlık ceza bitti

Öte yandan Trabzonspor karşısında yaptığı hareket sonrasında 3 maç ceza alan Feghouli ve Başakşehir karşısında gördüğü kartla dün akşam süre alamayan Fernando da bu karşılaşmayla birlikte cezasını tamamladı. İki oyuncu da teknik direktör Tudor’un görev vermesi halinde derbide görev yapabilecek. Vodafone Park’a bir hayli moralli gidecek olan Cim Bom, derbi şanssızlığını kırmayı ve ezeli rakibini şampiyonluk yolunda saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Yasin’den 1 gol, 1 de asist

 Tolga Ciğerci’nin karşılaşma öncesinde sakatlanması sonrasında bu sezon ilk kez 11’de şans bulan Yasin Öztekin, eline gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın ilk golünü atarken, ikinci golün de asistini yaptı. Aytemiz Alanyaspor karşısında 256. resmi maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 50. golünü kaydetti. Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Yasin’i, soyunma odasında arkadaşları özel olarak tebrik etti.

Aslan içerde kaybetmiyor

 Sezona çok iyi başlayan Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör İgor Tudor ile 9 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakaladı. Taraftarının önünde kaybetmeyen Cim Bom, bu istatistikle Hırvat hoca ile en uzun serisini elde etti.

Maicon ilk kez!

 Sarı- Kırmızılılar’da maçın en hırslı isimlerinden biri olan Maicon, bu sezon kendi performansı açısından bir ilke imza attı. Brezilyalı stoper, Alanyaspor karşısında 12 kez sahipsiz top kazandı ve performansıyla alkış aldı.




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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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