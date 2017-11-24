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Süper Loto kime çıktı? Süper Loto sonuçları 30 Kasım Perşembe - Süper Loto

Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merakla bekliyordu ve Süper Loto 3 haftadır üst üste devrediyordu. Bu hafta yine binlerce vatandaş Süper Loto kuponları doldurdu. Merakla beklenen çekiliş 30 Kasım Perşembe akşamı yapıldı. Peki Süper Loto kime çıktı? Süper Loto kazanan rakamlar hangileri... İşte 30 Kasım Süper Loto sonuçları...

01 Aralık 2017, Cuma 00:05

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Süper Loto kime çıktı? Süper Loto sonuçları 30 Kasım Perşembe - Süper Loto
Süper Loto 3 haftadır devir ediyordu. Süper Loto ikramiyesi için binlerce vatandaş Süper Loto oynamıştı. 30 Kasım Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Merkezi'nde yapıldı. 528. hafta çekilişini bilen çıkmadı ve ikramiye önümüzdeki haftaya devretti. Devreden büyük ikramiye tutarı 7 milyon 669 bin 873 lira 57 kuruş olarak açıklandı. Peki Süper Loto'da çıkan rakamlar hangileri... İşte 30 Kasım Süper Loto sonuçları... 


30 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI


01, 23, 33, 36, 47, 54



6 bilen kişi sayısı :4. Devir  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.669.873,57 TL

5 bilen kişi sayısı : 67  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.902,90 TL

4 bilen kişi sayısı :3.849 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 185,45 TL

3 bilen kişi sayısı :80.835  Kişi başına düşen ikramiye tutarı:  15,20 TL

 

SÜPER LOTO BİLET SORGULA


Süper Loto en çok çıkan numaralar (rakamlar) 


Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan numaraları (rakamları) merak ediyor. 3-5-13-37-45-1-43--33-17-31-22 Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar 21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez, 15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez, 4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.

Süper Loto Nasıl Oynanır? 

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto ne zaman çekililir? 

Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.

Süper Loto Kolon Fiyatı 

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto Nereden Oynanır? 

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır? 

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto Biletinize Dikkat Edin 

Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

Bilet Üzerinin İmzalanmasının Hukuki Bağlayıcılığı Var mıdır? 

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.

Bilet Ortaklığı Mümkün müdür? 

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!




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