Ümraniyespor-Altınordu maç sonucu: 2-0

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Dimitar Rangelov ve 65'te İbrahim Akdağ attı.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 28'e yükseltti ve liderliği bir gün sonra Ankaragücü'nden aldı. Altınordu ise 16 puanda kaldı.Ümraniye BelediyesiÖzgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku TunavelioğluMetin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan YeşilyurtDk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)Dk. 2 Oğulcan Ülgün, Dk. 3 Uğur Arslan Kuru, Dk. 32 Kerim Avcı, Dk. 90+2 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 3 Merthan Açıl ve İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)