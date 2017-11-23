Kluivert babasının yapamadığını yaptı

'nin 13. haftasında PSV Eindhoven'in ensesinde bulunan'yı konuk etti.Ligin son sırasında bulunan Roda, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya attığı 3 gol ile hat-trick yapandamga vurdu. Biri ceza sahası dışından olmak üzere sağ ayak içiyle üç muhteşem plase atan Justin Kluivert, maçın yıldızı oldu.İlginç olan ise Justin'in babası, eski efsanevi futbolcu'in Hollanda Ligi'nde hiç hat-trick yapamamış olması.Kariyerine Ajax'ta başlayan Patrick Kluivert, Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV ve Lille forması giymişti. Dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Kluivert, Hollanda Ligi (Eredivisie)'de hat-trick yapamamıştı.Justin Kluivert, maç topunu eve götürmeyi de ihmal etmedi.