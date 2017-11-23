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Huddersfield Town- Manchester City maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Manchester City deplasmanda Huddersfield'ı 2-1'lik skorla yendi.

26 Kasım 2017, Pazar 21:44

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Huddersfield Town- Manchester City maç sonucu: 1-2
Edip Adanır / John Smith's (Galpharm) Stadyumu 

Huddersfield stadının adı John Smiths Stadium parayı veren sponsor olabiliyor.

Huddersfield toplam değeri 56 milyon Pound,Man City - 775 Milyon pound.

Huddersfield'ın en pahalı oyuncusu S.Mourie 11.5 Milyon pound. Haftada 10 milyon kazanıyor.

Man City 775 Milyon pound.Sadece Kevin De Bruyne 54 Milyon pound. Aguero'nun haftalığı 225 Bin pound.

Huddersfield stadına nasıl gidilir? Önce Nottingham trenine binersin ardından Wakefield veya Sheffield trenini alırsın. 

dönüşünde garanti treni kaçırırsın hayırlı yolculuklar.THY sponsor olursa bütün dertler bittiği gibi Haddersfield küme düşer biz de kurtuluruz.

23'ncü dakikada Sane çizgiye inip ortaladı önemli bir gol şansıydı Parayı bastıran bir sene stada sponsor oluyor.Güzel bir sistem.

42'nci dakikada Walker ortaladı Fernandinho müsait durumda golü yapamadı.Top hep City'de ancak bu tip kaybedeceği hiçbirşey olmayan takımlar daima tehlikelidir

MESELA ilk Huddersfield kornerinde gelen topa otamendi golü kendi kalesine attı.

İlk yarı sonucu Huddersfield 1-ManCity 0 ilk yarı sonucu.Eski Manchester united oyuncusu Paul İnce'in oğlu takımın en iyisi.

Topu oynayan Man City pozisyona giren City golü atan Huddersfield.

Bir çarşamba günü Şişli terakkide okuyorum.Annemle beraber Mithatpaşa stadında Trabzon İdman ocağı Beşiktaş maçını seyrediyoruz Trabzon İdman ocağı maçı 1-0 kazandı

bu maç bana seneler önceki o maçı hatırlattı.775 milyonlık takımın olsa ne yazar.Bir korner ve ters bir vuruş ayıkla pirincin taşını

Sakın yanlış anlaşılmasın City çok gol pozisyonuna girdi ilk yarıda ancak pozisyona puan vermiyorlar.Belki City kazanır ama gönüllerin galibi bence Haddersfield olur.

55'nci dakikada Sterling düşürüldü ve penaltı Aguero kullandı ve durum 1-1 dakika 47

Maçta tamamen City üstünlüğü var.%22 ye karşı %78 neticyi komputer belirlemiyor gol atman şart.

Dakika 73  City takımında bu kadar üst düzey futbolcu işi hocaya bırakmamalı.dünyanın haftalığını alan oyuncular bire birde defansın arasına girip gol bulmalılar.

Sadece Walker geride takım olarak gol peşinde City .Rakibi küçümsersen işin zorlaşır.%22 %78 gol atamazsan hiçbir önemi kalmaz.

son 11 dakika üst direkten dönen top ve penaltıdan attıkları golden fazlası gerekiyor City için.Bu sezon Premier ligin en iyi futbolunu oynayan City bence bu sezon şampiyon olur.

VE GOOL RAHEM STERLİNG ve Man City 2-1 önde bitime 6 dakika kala İLKAY oyunda.

Eski City oyuncusu Mooy serbest vuruşu kullandı netice alamadı Huddersfield.

Netice olarak Man City bu gün çok önemli bir 2 puan kazandı şampiyonluk yarışında 5 dakika uzatma oynanıyor.

Maçın oyuncusu Raheem Sterling.çok gayretliydi takımını ipten aldı diyebiliriz.

MAÇ KADROLARI

Huddersfield Town: Lössl, Smith, Malone, Zanka, Schindler, Hogg, Mooy, Van La Parra, Williams, Depoitre, Tom Ince

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph, Sterling, De Bruyne, Sane, David Silva, Fernandinho, Sergio Agüero




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