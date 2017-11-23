Galatasaray-Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5. tur karşılaşması ilk maçında'u konuk edecek. Süper Lig'de lider durumda bulunan Sarı-Kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. İki kulvarda da başarılı olmak isteyen Tudor maça çok önem veriyor. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılı ekip ara vermeden maçın hazırlıklarına başladı.ekibi Sivas Belediyespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.günü,'nda oynanacak karşılaşma,’da başlayacak. Mücadele'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi'de...Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor’u eleyerek 5. turun biletini aldı.Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir’e yenilerek elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık’ta Sivas’ta oynanacak.Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un, Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.