  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...

27 Kasım 2017, Pazartesi 22:35

  • - A
  • + A
Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig’de 13. haftayı 0-0’lık Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan Siyah- Beyazlılar, bu karşılaşma sonrasında bugün Şampiyonlar Ligi’nin ardından yeni bir turnuvaya start verecek. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün Manisaspor’u ağırlayacak. Mücedelede teknik direktör Şenol Güneş, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Geçen sezon Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası’nda yaşanan taraftar olayları sebebiyle ceza alan kulüp, bundan dolayı Manisaspor mücadelesini seyircisiz oynatacak. Güneş, fazla forma şansı bulamayan; Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Jeremain Lens ve Orkan Çınar gibi isimleri bugünkü karşılaşmada sahaya sürecek.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapacak.

Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Kasım Salı günü, Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30’da başlayacak. Mücadele A2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Fatih, Mitroviç, Tosiç, Lens, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Negredo

Manisaspor: Göktuğ, Mikic, Abdülkadir, Daniel, Yasin, Kağan, Metin, Haktan, Berkay, Axel, Perovic

3 kaptan da sahada!

Takım kaptanları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’ın da bugünkü karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Ek olarak kalede de Tolga Zengin’in görev alacağı göz önünde ulundurulduğunda takımın 3 kaptanı da uzun süre sonra ilk kez birlikte forma giyecek.

2012'den sonra ilk kez...

Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş de eski öğrencisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Fatih Tekke’nin takımıyla karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmıştı. Manisaspor’da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim teknik direktör Fatih Tekke... Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş’e hem de eski takımı Beşiktaş’a karşı mücadele edecek.

Vodafone Park’ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe’deki lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1’lik skorlarla ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, ligde ve Avrupa’da fazla süre vermediği oyuncuları yarınki kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon evinde Fenerbahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Grandmedical Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Beşiktaş ile Grandmedical Manisaspor arasındaki 5. tur rövanş maçı ise Manisa’da oynanacak.
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-1
Kayserispor-Başakşehir maçında gerilim arttı!
Aziz Yıldırım: Kulübümüzü yok etme çalışmaları yapıldı
Sumudica: Adebayor eline çarptığını söyledi
Sneijder depremi!
Olay kararla ilgili: Gol kesinlikle iptal edilmeliydi!
Yusuf Yazıcı'dan samimi sözler
Fatih Altaylı: Galatasaray gidiyor!
Çukur'un Yamaç'ından Ronaldo taklidi!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Roberto Soldado'da ödem çıktı! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?
Bir Caner Erkin vakası da Premier Lig'de! 3 maç ceza gelebilir
Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesine girecek mi? Açıkladı...
Fenerbahçe'nin yeni fenomen yengesi Gala Caldirola
Fenerbahçe'nin tek rakibi Palmerias
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »