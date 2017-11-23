Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig’de 13. haftayı 0-0’lık Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan Siyah- Beyazlılar, bu karşılaşma sonrasında bugün Şampiyonlar Ligi’nin ardından yeni bir turnuvaya start verecek. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün Manisaspor’u ağırlayacak. Mücedelede teknik direktör Şenol Güneş, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Geçen sezon Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası’nda yaşanan taraftar olayları sebebiyle ceza alan kulüp, bundan dolayı Manisaspor mücadelesini seyircisiz oynatacak. Güneş, fazla forma şansı bulamayan; Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Jeremain Lens ve Orkan Çınar gibi isimleri bugünkü karşılaşmada sahaya sürecek.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapacak.günü,'nda oynanacak karşılaşma,’da başlayacak. Mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi'de...Tolga, Gökhan, Fatih, Mitroviç, Tosiç, Lens, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, NegredoGöktuğ, Mikic, Abdülkadir, Daniel, Yasin, Kağan, Metin, Haktan, Berkay, Axel, PerovicTakım kaptanları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’ın da bugünkü karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Ek olarak kalede de Tolga Zengin’in görev alacağı göz önünde ulundurulduğunda takımın 3 kaptanı da uzun süre sonra ilk kez birlikte forma giyecek.Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş de eski öğrencisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Fatih Tekke’nin takımıyla karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmıştı. Manisaspor’da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim teknik direktör Fatih Tekke... Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş’e hem de eski takımı Beşiktaş’a karşı mücadele edecek.Vodafone Park’ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe’deki lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1’lik skorlarla ayrıldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, ligde ve Avrupa’da fazla süre vermediği oyuncuları yarınki kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon evinde Fenerbahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Grandmedical Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.Beşiktaş ile Grandmedical Manisaspor arasındaki 5. tur rövanş maçı ise Manisa’da oynanacak.