SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

Süper Lig'de kader haftaları başladı. Ligin zirvesini yeniden şekillendirecek dev derbi için geri sayım sürüyor. 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu 90 dakikaya, Shell Helix
ve Fanatik
yazarları ile birlikte gidiyoruz.
Peki nasıl?
Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix
etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikayenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik
Yazı işleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala! Shell Helix
sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…
Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?
Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 5 Aralık Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel
" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz.
SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI
Kampanya, 20.11.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında 9 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Kazananlar 29.11.2017 Çarşamba günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN VODAFONE PARK’A GİRİŞ YAPABİLECEK "BJK PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR.
Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Vodafone Park’tan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.