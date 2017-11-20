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SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

Vodafone Park'ta 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan büyük derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz.

27 Kasım 2017, Pazartesi 18:25

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SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR
Süper Lig'de kader haftaları başladı. Ligin zirvesini yeniden şekillendirecek dev derbi için geri sayım sürüyor. 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu 90 dakikaya, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. 

Peki nasıl?

Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikayenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik Yazı işleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala! Shell Helix sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…

Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?

Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 5 Aralık Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz.



SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Kampanya, 20.11.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında 9 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Kazananlar  29.11.2017 Çarşamba günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN VODAFONE PARK’A GİRİŞ YAPABİLECEK "BJK PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR. 

Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Vodafone Park’tan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.




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  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
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27 Kasım 2017 Pazartesi

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