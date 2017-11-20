SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

Süper Lig'de kader haftaları başladı. Ligin zirvesini yeniden şekillendirecek dev derbi için geri sayım sürüyor. 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu 90 dakikaya,veyazarları ile birlikte gidiyoruz.Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter)etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikayenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş,Yazı işleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala!sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 5 Aralık Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr üzerinden de, "" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz.Kampanya, 20.11.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında 9 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.Kazananlar 29.11.2017 Çarşamba günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Vodafone Park’tan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.