Göksel Gümüşdağ'dan prim dopingi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray'ı farklı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını sıfırlayan Medipol Başakşehir'de büyük coşku yaşanıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Emre ve Mahmut gibi önemli isimlerin yokluğunda farklı galibiyete uzanan ekibini primle ödüllendiriyor. Lig maratonunda alınan her galibiyet sonrası soyunma odasına indiği bilinen Gümüşdağ, deplasman galibiyetlerinde 30 bin TL iç saha galibiyetlerinde ise oyuncularına 20 bin TL prim veriyor. Ligin 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan galibiyet sonrası oyuncularına 'Bu hafta prim yok ancak Galatasaray maçı sonrası size büyük bir sürprizim olacak' diyen Gümüşdağ'ın sürprizi ortaya çıktı.Galatasaray galibiyeti sonrası oyuncularını kutlamak için soyunma odasına inen Gümüşdağ, sürpriz açıklamayı bekleyen oyuncuların 'Artır, artır' taleplerine de kulak vererek 100'er bin TL prim dağıtacağını belirtti.