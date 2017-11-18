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Niğde Belediyespor taraftarı, halkı desteğe çağırdı

Niğde Belediyespor taraftar gurubu basın açıklaması yaparak son günlerde borçlardan dolayı sıkıntı yaşayan Niğde Belediyespor için vatandaşlardan, siyasilerden ve bürokratlardan destek istedi.

26 Kasım 2017, Pazar 22:02

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Niğde Belediyespor taraftarı, halkı desteğe çağırdı
Şadırvan Parkı'nda taraftarlar adına basın açıklaması yapan tribün lideri Cebrail Öztekin, yıllardır stat ve tesis konusunda verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını belirterek, maddi sorunlardan dolayı futbolcular içerisinde huzursuzluklar meydana geldiğini söyledi.

Öztekin, "Niğde Belediyeporumuzun kadrosu, sezon başı kısıtlı bütçe ile kurulmuştur. Bu gelişme sonrası birçok kesimin ve hatta Niğdeli olup da bir türlü Niğde Belediyespor’u benimsemeyen kişiler tarafından bu takım bu ligden düşer imajı yaratılmak istendi. Niğde Belediyespor’un yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları, her daim takımın arkasında kaya gibi dimdik duran taraftarımız ve taraftar grubumuzun ortak çabaları ve cefaları sonucunda o şer odakların emellerine ulaşması engellenmiş oldu. Niğde Belediyesporumuz için herkesin elini taşın altına atmasını bekliyoruz. Çevre illerde 3'üncü Lig'de veya BAL'da takımların olan şehirler bizden kat kat modern stat ve tesislere sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bazı kişilerin takıma talip olduklarını tesis ve stat eksikliği nedeniyle takımı satın almaktan vazgeçtiğini biliyoruz. Sonuç olarak siyasiler, iş adamları ve bürokratlar Allah rızası için bu takıma, futboldan başka hiçbir sosyal faaliyeti olmayan bu insanlara sahip çıkalım, bizim gidecek yerimiz yok" dedi.

Basın açıklaması sonrası taraftarlar Niğde Belediyespor’un marşlarını söyleyerek dağıldı.




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