Black Friday nedir? 2017 Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor

indirimleri tam bir çılgınlık haline dönüştü... Uzun zamandır beklenen o gün geldi çattı. Dünyada alışveriş olgusunun geldiği son nokta olarak göze çarpan Black Friday için bekleyiş sona erdi ve çılgın indirimler başladı. Özellikle ülkemizdeki kullanıcılar' sorularının yanıtını merak ediyor. Pekine zaman başlıyor? Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Kara Cuma indirimleri için gün sayılıyor.indirimleri, dünya genelinde uygulanmaktadır ve binlerce marka, binlerce ürününde indirime giderek bu özel günde müşterilerini sevindirmektedir. İndirimleri büyük heyecanla bekleyen ve bu özel günde birçok ürünü düşük fiyattan satın almak için gün sayan vatandaşlar, uygulanacak olanindiriminin başlayacağı tarihi bekliyor.Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Borderlands: The Handsome Collection: 254 TL'den 152 TL'yeMass Effect: Andromeda: 119 TL'den 89 TL'yeBioShock: The Collection: 199 TL'den 139 TL'yeMadden NFL 18: 269 TL'den 215 TL'yeTom Clancy's Division: 179 TL'den 119 TL'yeTom Clancy's Division Gold Edition: 298 TL'den 199 TL'yeDishonored 2: 119 TL'den 83 TL'yeWatch Dogs 2: 269 TL'den 188 TL'yeTitanFall 2: 164 TL'den 114 TL'yeFar Cry 4 + Far Cry Primal Bundle: 238 TL'den 154 TL'ye Bu rakamlar ülke genelinde 3.364.480 TL‘lik devasa bir tasarruf olarak karşımıza çıkarken, Türkiye’nin bir ülke olarak Kara Cuma gününde hayli aktif olduğunu bizlere gösteriyor.Türkiye 2017 indirimleri bu yıl 24 Kasım Cuma gününde düzenlenecek. Türkiye’deki yüzlerce perakende ve ve online mağazada geçerli olacak.Günümüzde ise mağazalar bu tip olumsuzlukları çeşitli önlemlerle engelleyebiliyor ve Black Friday isimlendirmesi daha olumlu bir anlatıma sahip oluyor. Black Friday gününde en çok indirim tahmin edildiği gibi elektronik ürünlere uygulanıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok teknoloji ürünündeki indirim oranların oldukça yüksek olması, müşterilerin mağazalara akın etmesini sağlıyor.Elektronik dışında tekstil ürünlere uygulanan indirimle özellikle gelin ve damat adayları hedefleniyor. Özellikle gelinlik satan mağazaların önünde kadınlar muazzam kuyruklar oluşturuyorlar. Black Friday gününde giyim, ayakkabı, okul ve ofis ihtiyaçları için yapılan indirimler de her yaştan müşteri kitlesini etkilediği için yaşanan çılgın sahneler sosyal medyada günlerce paylaşılıyor. Bu aynı zamanda mağazaların ve markaların tanınırlığını da artırmasını sağlıyor.E-Ticaret’in tüm dünyada sürekli gelişen bir sektöre dönüşmesiyle birliktede internetten alışveriş imkânı sağlayan sitelere taşınmış durumda. ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere çeşitli sebeplerle gidemeyip günün avantajlarını yaşayamayanlar, internette yaşanan Black Friday fırsatlarıyla ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabiliyorlar. Adeta zamanla yarışılan internet alışverişinde Black Friday boyunca sitelerin stokları tabiri caizse patlama yapıyor, satış rekorları kırılıyor. Müşteriler ise mağaza mağaza gezerek yorulmuyor ve hem vakitten hem de nakitten kazanmış oluyor.Black Friday’le birlikte yepyeni bir kavram daha alışveriş sistemine girdi: Deal. Kısaca anlatmak gerekirse, mağazanın önündeki dev kuyruk sebebiyle almak istediği televizyona kavuşamayan müşteri, elindeki bir başka ürünle bu televizyonu almış olan diğer müşteriye takas teklifi sunar. Örneğin büyük ekranlı bir televizyon için elindeki son teknoloji tableti teklif edebilir. İşte buna Black Friday’de deal deniyor.1961 yılında yerel bir gazetede geçmesiyle kullanıma giren Black Friday’in ilk ortaya çıktığı gün mağazalar kapılarını sabaha karşı açmış ve %80’e varan indirimlerle halkın başını döndürmüştür. Philadelphia'da alışveriş sebebiyle oluşan tarifi mümkün olmayan zorluklar, güne Black Friday denmesine sebep olmuştur. Günümüzde de mağazalar aynı indirim oranlarını ve hatta bazen daha fazlasını uygulamakta ve kapılarını gece yarısı açmaktadırlar.Black Friday’in gerçekleştiği ülkelerde gün boyunca yaşananlar hem haber bültenlerinde hem de sosyal medyada defalarca paylaşılıyor. O görüntülerden bazıları şöyle: Arabalarını park ederken kavgaya tutuşan yaşlılar, gelinlik almak için birbirlerini saçını çeken kadınlar, oyun konsolu için dövüşen gençler, oyuncak sırasında annelerine ve babalarına daha hızlı olması için çığlıklar atan çocuklar, havalarda uçuşan ürünler, kuyruklara aradan girip tekmelere ve tokatlara maruz kalan müşteriler, ezilenler, yorulanlar, uykusuz kalanlar ve daha nicesi.Şükran günü bir Amerikan Bayramı olabilir ancak takip eden gün, şimdilerde dünya genelinde büyük bir olay olma niteliğine sahip. Bir zamanlar Amerikan işçileri için işten kaytarmak ve bayram alışverişine erkenden başlamak için resmi olmayan bir fırsatken,dünyanın her tarafında en aktif alışveriş günlerinden biri haline geldi.Elbette bu alışveriş karnavalı bu denli küreselleşmesini çoğunlukla e-ticarete borçlu. Peru’dan Pakistan’a insanlar, Amerikanlar gibi mağaza mağaza indirim avcılığı için boş bir gün fırsatına sahip olmasalar da, internet denen tanrı lütfu, indirimlerin peşinden koşmayı her yer için mümkün hale getiriyor. Picodi’de, dijital indirimlerin dünyası bizim işimiz, haliyle Black Friday’ın devasa ölçüsünden haberdarız. Şimdi edindiğimiz verileri toplum ile paylaşıyoruz ki dünya nasıl alışverişe dalıyor görebileseniz.Trafik ve satışlar için edindiğimiz rakamları kullanarak sizin için dünya genelindeki alışverişçileringeldiğinde nasıl indirimleri takip ettiklerinin derin bir analizini derledik. Bulgularımız alışverişteki sıçramaları, hangi ülkeler keselerin ağızlarını açıyor, ve en çok ne alıyorlar gözler önüne seriyor. Black Friday gününde dünya genelindeki güzide alışverişçilerin nasıl büyük tasarruflarda bulunduklarını görmek için okumaya devam edin.Black Friday coşkusu dünya genelinde o kadar yoğun ki, sadece bir gün yeterli olmuyor – Cyber Monday şimdi indirimleri elektronik ticaret fanatikleri için bir gün daha uzatıyor. Bu iki günde alışverişin nasıl tavan yaptığını görmek için, 2016 satış verilerine bir önceki ay ile karşılaştırarak ışık tuttuk. Genel olarak, Kasım ayında dünya genelinde 19.3 milyon ziyaretçiye ulaşarak, sitemizdeki trafiğin 3’e katlandığını gördük. Ancak tüm ülkelerde Black Friday kaynaklı aktivite artışını gözlemlenebilirken, bazı ülkelerde Kasım ayında alış verişe sıra dışı bir ilgi gözlemlendi. Finlandiya’daki web oturumları Ekim verilerine kıyasla %500’ün üzerinde artış gösterirken, Yunanistan ve Portekiz web oturumlarında %450’nin üzerinde bir artış gösterdi.Kasım’da, Ekim oturumlarına kıyasla %936’lık bir sıçrama ile bu dönemin tadını Güney Afrika kadar hiçbir ülke çıkartmamış gibi görünüyor. Bu aktivite, yetişkin nüfuzun %43’ünün internet üzerinden, yurt dışından ürünler satın alması kapsamında ülkenin uluslararası e-ticaret alanında filizlenmekte olan ilgisini yansıtıyor olabilir. Bazı ülkelerde de, internet kullanımının nüfuslarına düşük oranına rağmen, şaşırtıcı bir ilgi görüyoruz. Pakistan nüfusunun sadece %15’inin internete düzenli erişiminin olmasına rağmen, internet oturumları Kasım ayında yaklaşık %338 artış gösterdi. Bu da nüfüzun e-ticarete olan ilgisini gösteriyor.Kasım ayındaki genel trafik sıçramasına bakarak, Black Friday’ın muazzam bir miktarda alış-veriş görmesinin bizi şaşırtmaması gerek. Ancak bizim rakamlarımız dünya genelinde yaşanan hareketlenmeye sıra dışı bir bakış açısı sağlıyor. Yılın diğer günlerinde gerçekleşen işlem oranlarına kıyasla, başka ülkelerdeki işlem artışlarından 2 kattan fazla değişimle Güney Afrikalılar sitemizde %16225 daha çok alım yaptılar. Pakistan, Meksika ve Nijerya’daki alımlarda da %3000 ile %4000 arasında artışlar gözlenirken, Yunanistan’daki alımlarda yaklaşık %7923’lük bir artış gözlemlendi.İlginçtir ki, Birleşik Krallık ve Almanya gibi, dünyanın zengin bazı ülkelerinde Black Friday etkisi sınırlı görünüyor. Sözü geçen ülkelerdeki Black Friday etkisi hala önemliyken, bazı raporlar Batı Avrupa’daki Black Friday coşkusnun yavaş yavaş sönmekte olabileceğini belirtiyor. Durum gerçekten böyledir ya da değildir, Finlandiya’nın %700’lük sıçraması ile kıtanın başka yerinde hala bol miktarda indirim avcılığı devam ediyormuş gibi görünüyor.Kullanıcılarımız yılın her günü önemli indirimler bulabilirken Black Friday ziyaretleri özellikle harcanan zamana değiyor gibi görünüyor. Aslında ortalama bir kullanıcı Black Friday’de €62,41 tasarruf sağlarken, tasarruf toplamının €29 937 402 olduğunu görüyoruz. Bu tasarruflar, o gün kişi başı harcanan paranın sadece €80,79 olduğu göze alındığı vakit, gerçekten çekici gözüküyor. Bu rakam, normal olarak kullanıcıların herhangi bir gün harcadığı rakamdan (€62,72) fazla olmasına rağmen, bu aynı zamanda yapılan tasarrufların Black Friday gününde yapılan harcamaların %77’sini teşkil ettiği anlamına geliyor. Ek olarak, Black Friday trafiğinde yoğun artışlar gözlemlendiği birçok ülkede, €62,41’luk tasarrufun çok daha ileri gittiğini görüyoruz.Bu fırsatlar, Black Friday 2016’da sitemizde mevcut olan yaklaşık 3200 özel teklifi yansıtıyor, bu rakamlar 2017’de gelişmesini bekliyoruz. Bu yıl, yaklaşık 5000 özel kampanyanın olmasını bekliyoruz, bu da toplam ve ortalama tasarrufları daha da yukarı taşıyabilir.Verilerimize baktığımızda, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunu moda alanında indirimlerden faydalanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Bir çok süpermarket zincirinin Black Friday kampanyalarında elektronikleri öne çıkardığı görülürken, aslında bu kategorinin kullanıcılarımız için modanın gerisinde kaldığını görüyoruz. Belki bu durum, bazı ülkelerde brick-and-mortar( Fiziksel alışveriş merkezi) giyim marketlerinin sınırlı dağılımı ile açıklanabilir. Örneğin, Gap’ın Afrika Kıtası’nın tamamında sadece 12 mağazası var.Okuduğumuz metinlerin çoğunu internet üzerinden okuduğumuz bir dünyada, şaşırtıcı olarak üçüncü sırayı kitaplar alıyor. Black Friday için beklenmedik kategorilerde bir başka kategori ise yemek dağıtım mağazaları.Uluslararası yatırımlara önem veren bir marka için güzel bir haber olarak Amazon hem İspanya hem de Meksika’da hit oldu. Nike da Almanya ve Portekiz’de öne çıkan Black Friday markası oldu. Bu atletik giyim markası son zamanlarda memleketteki solgun rakamlara telafi olarak küresel pazara yönelmiş görünüyor.Diğer yerlerde, güçlü yöresel markalar Black Friday’ı domine etmiş gibi görünüyor. Asya’lı e-ticaret devi Lazada, Vietnam, Tayland, Filipinler, Malezya ve Endonezya’da tepeye oturarak, en popüler marka olarak öne çıkıyor. Peru ve Şili’de Parabella, Rusya ve komşusu Belarus’da Lamoda diğer yöresel favoriler olarak öne çıkıyor. Türkiye, web sitesi oturumlarında %50'lik bir sıçrama ile heveslendirici bir Black Friday tablosu çizmeyi başardı. Bu rakamlar ülke genelinde 3 364 480 TL / 947 741 €’luk devasa bir tasarruf olarak karşımıza çıkarken, Türkiye’nin bir ülke olarak Black Friday işini çözdüğünü bize göstermiş oldu.Black Friday 2016’da sitemiz 3 656 805 ziyaret aldı. 2017’de bu rakamın 4 708 276’ya çıkacağını öngörüyoruz.Ekim 2016’ya kıyasla Kasım sayfa görünümleri %57,51 artarken oturumlarda da %53,35’lik bir sıçrama gözlendi.Bu sene Black Friday’de sitemizi ziyaret edecek ziyaretçi sayısını 1,2 milyon olarak ön görüyoruz.Black Friday 2016’da ortalama sipariş tutarı €80,79 olarak gözlendi. Bu diğer günlerdeki ortalama €62,72’luk değere göre ciddi bir artış anlamına geliyor.€40.95’luk yıl ortalamasına kıyasla ortalama €62,41’luk tasarrufla kullanıcılar Black Friday 2016’da ciddi tasarruflarda bulundular.%43’lük yıl ortalamasına kıyasla Black Friday 2016’da ortalama indirim oranı %53 idi.Kullanıcılar toplamda €29 937 402 tasarrufta bulundular.