Altınordu deplasmanda kayıp

, bu müsabakalarda kalesinde 6 gol görüp, rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. İdmanlara ara vermeden başlayan kırmızı-lacivertlilerde ön libero Oğulcan cuma günü İzmir'de oynanacak Gazişehir Gaziantep karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Ayağına darbe alan forvet Erdoğan'ın MR'ı çekilecek.Öte yandan ismi son dönemde İngiliz deviile anılan kaleci'nin, Giresunspor maçının ardından Ümraniye önünde de hatalı gol yemesi genç file bekçisinin moralini bozdu. Teknik direktör, Berke'nin aşırı özgüven nedeniyle hata yaptığını söyledi.Oyuncularıyla toplantı yapan Eroğlu, devre arasına kadar kalan 4 maç için öğrencilerinden galibiyet serisi sözü aldı. Son haftalarda gol bölgesinde sorun yaşadıklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Rakip alanda son maçlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz" dedi.