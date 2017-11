Survivor 2018 All-Star kadrosunda yer alacak 2 isim daha belli oldu

Survivor 2018 ne zaman başlayacak?

Yayınlandığı her yıl büyük beğeni ile takip edilenyarışmasında bu yıl farklı bir format ile ekranlara geleceği belirtilmişti... Bu yıl önceki yıllarda başarı göstermiş yarışmacıların bir arada yarışacağı birgrubu kuruluyor.Yarışmanın yapımcısı ve sunucu olan, adaya gidecek 8 kişinin ismini açıklamıştı.Öte yandan'a katılacak olan iki ismin daha belli olduğu, bu isimlerin iseveolarak belirlendiği öğrenildi.ekibini karşısına çıkacak olan gönüllüler takımı merakla bekleniyor.Murat Ceylan, Turabi, Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir Acun Ilıcalı'nın daha önce'da yarışacağını duyurduğu isimlerdi. Ünlü yapımcı Instagram hesabından bugün bir duyuru daha yaptı. Hilmicem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu'nun dakadrosunda yer alacak 3 yeni isim oldu.Survivor 2018'in Şubat ayında ekran olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, programın 10 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.Adem Kılıççı 18 Nisan 1986 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Boksör olan Adem Kılıççı, Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.Adem Kılıççı Survivor 2017 ünlüler takımı yarışmacısı oldu. Türkiye'yi sayısız turnuvada temsil eden Adem Kılıççı, büyük turnuvalardaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Milli boksör, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır. Adem Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda da bronz madalya ile ülkemizi gururlandırmayı başarmıştır.Adem Kılıççı 2008 yaz olimpiyatlarında ise şanssız bir yenilgi alarak ilk turda elenmiştir. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı.15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı. Yarışmadan sonra birçok projede yer alan Hilmicem İntepe, en son Bodrum Masalı’nın kadrosunda yer almış, oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi.Murat Ceylan’ın Survivor 2018 kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı. Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Murat Ceylan’ın All Star’da yer alacak isimlerden biri olduğunu söyledi. İşte All Star’da göreceğimiz Murat Ceylan'ın bilinmeyenleri!Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. Murat Ceylan, Survivor 2013'ün öne çıkan yarışmacılarından biriydi. Şampiyon Hilmicem'le olan kankalığıyla tanınan Murat Ceylan, Gönüllüler takımında uzun süre yarışsa da finale kalamamıştı. Özellikle Instagram sayfası sayesinde sosyal medyada da dikkatleri üstüne çekiyor.Survivor2018 ’de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler’e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum..Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.Fenerbahçe’de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.Merve Aydın (d. 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul ) Türk atlet. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.[3] 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart'ından itibaren star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet Apak, 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır. 31 yaşında olan Apak, geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde eden Apak, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn ile elde etti.2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenen Apak'ın bu evlilikten Ali isminde bir oğlu vardır. Apak, Survivor yarışmasına katılmadan önce eşiyle anlaşmalı olarak ayrıldı.Survivor 2013'te Ünlüler takımında yarışan Ümit Karan eski milli futbolcu. Ümit Karan,Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzberg ilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başladı. 18 yaşına kadar Berlin’de yaşadı. 2001 yılında Galatasaray'a transfer olan futbolcu 2011 yılında Eskişehirspor'da futbolu bıraktı.2013 Survivor'da Ümit Karan finale kalamamıştı. Doğukan Manço ile oylamaya kalan Ümit Karan Survivor'dan elenen son isim olarak adaya veda etmişti.Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, 13 Şubat 1977 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Kürt asıllı olan Türk Halk Müziği şarkıcısı Doğan, 1995'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başladı. 2011'deki Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile popülerliğini artırdı. Pascol Nouma ile ettiği kavga sonrası Pascal Nouma yarışmadan diskalifiye edilmişti. Doğan, 2011 yılında düzenlenen Survivor'da finale kadar yükselmiş fakat, finalde Derya Büyükuncu'ya kaybetmişti.