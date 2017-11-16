Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Rusya 2018)

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?



2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar

2018 Dünya Kupası torbalar belli oldu...

Rusya'da düzenleneceköncesi heyecan dorukta. Dünyanın merakla beklediği turnuvaya ev sahibi Rusya ile birlikte 32 takım katılacak. Dünya Kupası'da başlayacak ve şampiyonPazar günü oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 2018 Dünya Kupası finallerine katılacak tüm takımlar bellioldu. Rusya’daki organizasyonda boy gösterecek takımların grup kuraları öncesindeki torbaları da belirlendi.Dünya Kupası'na A Milli Takım, İtalya ve Hollanda gibi önemli takımlar katılamayacak.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yapacağı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirlenecek.2018 FIFA Dünya Kupası grup kuraları 1 Aralık 2017'de Rusya'nın Moskova şehrinde Kremlin Sarayı'nda çekilecektir. Saat 18:00'de başlayacak kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da kura çekimine katılacak.4 Haziran'da başlayacak ve şampiyon 15 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak.Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve DanimarkaMeksika, Kosta Rika ve PanamaNijerya, Mısır, Fas, Senegal ve TunusBrezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya ve Peruİran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Avustralya