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Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Rusya 2018)

2018 Dünya Kupası Rusya'da düzenlenecek. Dev turnuvada 32 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. Peki Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...

30 Kasım 2017, Perşembe 11:27

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Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Rusya 2018)
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi heyecan dorukta. Dünyanın merakla beklediği turnuvaya ev sahibi Rusya ile birlikte 32 takım katılacak. Dünya Kupası 14 Haziran'da başlayacak ve şampiyon 15 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 2018 Dünya Kupası finallerine katılacak tüm takımlar belli
oldu. Rusya’daki organizasyonda boy gösterecek takımların grup kuraları öncesindeki torbaları da belirlendi.Dünya Kupası'na A Milli Takım, İtalya ve Hollanda gibi önemli takımlar katılamayacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yapacağı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirlenecek.

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? 


2018 FIFA Dünya Kupası grup kuraları 1 Aralık 2017'de Rusya'nın Moskova şehrinde Kremlin Sarayı'nda çekilecektir. Saat 18:00'de başlayacak kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da kura çekimine katılacak.
 

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?


4 Haziran'da başlayacak ve şampiyon 15 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak.


2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar


Avrupa: Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Meksika, Kosta Rika ve Panama

Afrika: Nijerya, Mısır, Fas, Senegal ve Tunus

Güney Amerika: Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya ve Peru

Asya: İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Avustralya

2018 Dünya Kupası torbalar belli oldu...




 




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