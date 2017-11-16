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2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi gruplar belli oldu. Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde takımlarında mücadelede edecekleri gruplar belli oldu. Ölüm grubu olarak Arjantin, Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya'nın bulunduğu D Grubu oldu. Dünya Kupası kure çekimi ile ilgili detaylar haberimizde.

01 Aralık 2017, Cuma 19:18

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2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi gruplar belli oldu. Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde takımların mücadelede edecekleri gruplar belli oldu.

Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.
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2018 Dünya Kupası Stadyumları


Kura çekiminde heyecan sona erdi

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
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2018 Dünya Kupası'na katılan takımlar


Avrupa: Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Meksika, Kosta Rika ve Panama
Afrika: Nijerya, Mısır, Fas, Senegal ve Tunus
Güney Amerika: Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya ve Peru
Asya: İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Avustralya






 




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