2018 Rusya Dünya Kupası grupları belli oldu Dünya Kupası eşleşmeleri

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2018 Dünya Kupası Stadyumları

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2018 FIFA Dünya Kupası iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva



2018 Dünya Kupası'na katılan takımlar

'da düzenleneceköncesi gruplar belli oldu.'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde takımların mücadelede edecekleri gruplar belli oldu.Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve DanimarkaMeksika, Kosta Rika ve PanamaNijerya, Mısır, Fas, Senegal ve TunusBrezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya ve Peruİran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Avustralya