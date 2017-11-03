WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? Whatsup mesajlar neden gitmiyor?

Whatsup sosyal medyanın gündeminde!

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması'a yaklaşık bir süredir ulaşım sağlanamıyor. WhatsApp'ın güncelleme yüzünden yavaşladığı veya erişim sağlanamadığı düşünülüyor. Whatsapp yeniden mi çöktü? Sosyal medyada 'mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. WhatsApp Web'ten de uygulamaya erişim sağlanamıyor.Dünya genelinde ise problemler Türkiye saatiyle 10:00 sularında başladı. İngiltere ve Avrupa'nın büyük bölümünde görülen sıkıntının büyüklüğü DownDetector adlı sitenin verileriyle görülebiliyor. Buna göre, kullanıcıların yüzde 60'ı hizmete erişemiyor, yüzde 25'i mesaj almakta sıkıntı çekerken, yüzde 14'i giriş yapamıyor.Canlı hata haritasına ve dünya basınındaki bilgilere göre, Türkiye ve Avrupa'nın dışında Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerde WhatsApp çökmüş durumda. WhatsApp'ın ne zaman düzeleceği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.Popüler uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Twitter ve Facebook gibi platformlarda konuyla ilgili şikayet mesajları paylaşan kullanıcılar söz konusu WhatsApp sorunun kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları biri haline getirdi.Söz konusu konu ile ilgili henüz Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan bir açıklama ise bulunmuyor.