Napoli-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

'da 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda oturan, 34 puanlı takipçisi'u konuk edecek. Son 19 maçında 17 galibiyet alarak fırtına gibi esen'nin Napoli'si Juventus'u mağlup ederek zirvede yalnız kalmak istiyor. 6 yıldır şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus'da bu sene işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligde 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlı ekip deplasmandan mutlak puanla dönmek zorunda. Sezona durgun başlamasına rağmen sonradan toparlanan Juve, son 6 maçından 15 puan çıkardı ve lig yarışında bende varım dedi. Haftasonu oynanacak dev derbi nefesleri kesecek.günü'nda oynanacak karşılaşma,’de başlayacak. Mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi'de.Şampiyonluk yolunda en güçlü iki adayın son 10 maçında Juventus 5, Napoli 3 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere sonuçlandı.Napoli bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 17 gol atarken 3 gol yedi. Juventus ise, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.Napoli 3 - 2 JuventusNapoli 1 - 1 JuventusJuventus 3 - 1 NapoliJuventus 2 - 1 NapoliJuventus 1 - 0 Napoli