Kaan Kanak: Eskişehirspor yok olmasın

Çaykur Rizespor maçı başında oyuncuların hareketsiz kalarak kulübün içinde bulunduğu zorlu durumu protesto ettiği Eskişehirspor’da zor günler devam ediyor.Takımın başarılı oyuncularından Kaan Kanak, “Biz aylardır kuruş almadan mücadele veriyoruz. Ancak bu gidişle kulübü daha zor günler bekliyor. Yakında oynayacak oyuncu bulamayız. Artık bu takıma sahip çıkılsın” diye konuştu.