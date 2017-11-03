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Ağrı 1970 Spor şampiyonluğa gidiyor

Ağrı 1970 Spor, Yüksekova Belediye Spor deplasmanından 2-1 galip gelerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti

27 Kasım 2017, Pazartesi 19:44

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Ağrı 1970 Spor şampiyonluğa gidiyor
Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor ligin 10. haftasında deplasmanda Yüksekova Belediye Spor ile karşılaştı. Yüksekova Şehir Stadyumu’nda oynanan maç saat 13.00’te başladı. Maça etkili başlayan konuk Ağrı ekibi girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Ağrı 1970 Spor maçın 30. dakikasında Hicabi Demir’in vuruşu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında ev sahibi ekip skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen konuk ekip Ağrı 1970 Spor maçın 48. dakikasında Tunahan Bilgin’in şık golü ile tekrar öne geçerek skoru 2-1 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımda çok sayıda pozisyona girdi, maçta başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon çıktığı 10 maçtan 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ağrı 1970 Spor, en yakın rakibi 1955 Batman Spor ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Yüksekova Belediye Spor ise 18 puanda kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Kalafatoğlu: "Bugün gerçekten büyük bir iş başardılar"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, ligde en kritik maçı kazandıklarını söyledi. Adım adım şampiyonluğa gittiklerini dile getiren Kalafatoğlu, “Bu maç bizim için çok önemli ve hayati bir maçtı. Deplasmanda maç kazanmak o kadar kolay değil, ben futbolcularımı oynadıkları bu kaliteli ve cesur futbollarından dolayı kutluyorum. Bugün gerçekten büyük bir iş başardılar. Çok şükür emeklerimiz boşa gitmiyor. Ağrı halkı takımımızı sahipleniyor. Herkeste şimdiden 3. Lig heyecanı başladı. Bu şehir ve bu takımın hakkı profesyonel liglerdir. Şimdilik büyük bir avantajımız var, ancak rehavete kapılmak yok. Bizim için her maç bir final maçı, hedefimiz ligi namağlup bitirmek. İnşallah yolun sonunda şampiyonluğa uzanacağız” dedi.




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