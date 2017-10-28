Rus golfçüler Serik'te yarışıyor

Rusya'daki 7 golf kulübü üyelerinin katılımıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club ve National Golf Club'de 'Regnum Moscow Club Championship' golf turnuvası yapıldı.Yarın sona erecek turnuvada Agalarov Golf Club, Links National Golf Club, Moscow Country Golf Club, Forest Hill Golf Club, Skolovo Golf Club ve Pestovo Golf Club'den 160 golfçü mücadele ediyor.Rus golfçüler bölgeyi çok beğendiklerini belirtirken, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan krizin çözülmesinin ardından golf oynamak için kalabalık Rus golfçü grubunun bölgeye geldiği kaydedildi.