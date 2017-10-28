Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis!

Trabzon’da, amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakemin burnunu ısırarak yaralayan futbolcu Ömer Kuşçu, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2. Amatör Kümede Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında 6 Nisan’da oynanan maçta, kendisine kırmızı kart gösteren orta hakem Furkan Aksuoğlu’nu burnundan ısıran Mulakasporlu futbolcu Ömer Kuşçu’nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.Mahkeme heyeti, sanık Kuşçu’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.AA