Eskişehirspor'da olağanüstü kongre yarın

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım Çarşamba günü saat 17.30'da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın belirtilen merkezde başka bir organizasyon olması nedeniyle, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleşeceği belirtildi.Yarın gerçekleştirilecek kongrede Eskişehirspor Kulübü Başkanlığı için aday çıkmaması durumunda oluşturulan divan tarafından nihai kongre için bir tarih belirlenecek. Nihai kongrede de aday çıkmaması halinde Eskişehirspor Kulübü'nün kayyuma devredilmesi süreci başlayacak.