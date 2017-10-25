  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Altınordu ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

30 Kasım 2017, Perşembe 18:53

  • - A
  • + A
Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig’de deplasmanda lider Ümraniyespor’a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Altınordu, bu periyotta 3. sıradan 11. sıraya kadar geriledi. Ligde 8. hafta sonunda 14 puanla 3’üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 13’üncü haftayı 16 puanla 11’inci sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler iç sahadaki son 3 maçından beraberlikle, deplasmandaki son 3 sınavından ise yenilgiyle ayrılarak 15 puan kaybetti. Altunordu’nun 7. haftada ilk 2 ile arasındaki 1 puanlık fark, alınan kötü sonuçlarla birlikte 11 puana yükseldi. Altınordu evinde Gaziantep Gazişehir’i mağlup ederek 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. Gazişehir Gaziantep ise deplasmandan puan ya da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Burak Aker yönetecek. Yardıcımlıklarını ise Ahmet Ayaz ve Mehmet Ali Akkor yapacak.

Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1 Aralık Cuma günü Bornova Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 1(81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..

Altınordu, daha önce evinde 3 kez karşılaşıp 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı Gaziantep ekibine karşı iç sahadaki üstünlüğünü korumaya çalışacak. Son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 16 puanlı Altınordu 11’inci sırada, deplasman galibiyeti bulunmayan aynı puandaki Gazişehir Gaziantep ise 10’uncu basamakta yer alıyor. Geçen sezon Altınordu’da oynayan stoper Sinan Osmanoğlu ve forvet arkası Okan Derici eski takımlarına karşı forma giyecek. 

Altınordu' da sakatlıkları bulunan kaleciler Erce ve Ali Emre ile sağ bek Kerim Alıcı ikinci yarıda takıma dönecek. Sol bek Ali Mert’in de tedavisi devam ediyor.

Altınordu'da Mirkan dönüyor

TFF 1. Lig’de cuma günü evinde oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Altınordu’da geçen haftaki Ümraniyespor deplasmanında yedek soyunan forvet Mirkan’ın bu kez ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Ümraniye önünde Mirkan’ı kulübeye çekip, kanat oyuncusu Erdoğan’ı santrfor olarak sahaya süren teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun bu tercihini taktiksel olarak gerçekleştirdiği ifade edildi. Mirkan’ın kesik yemesinin performansıyla ilgili olmadığı, bu hafta büyük ölçüde ilk 11’e döneceği belirtildi. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan’ın yerine ise Deniz görev yapacak.

 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray İranlı futbolcuyu transfer etti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'ye Feghouli yakıştırması!
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!
Galatasaray'ın yeni golcüsünden çılgın goller...
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Şenol Güneş formülü buldu
Mehmet Demirkol'a göre ligin ilk 3 takımı...
Pazdan için Polonya seferi
'Tudor kazanmak için çıkmalı'
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Janssen'den flaş Galatasaray açıklaması!
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Büyük maçların adamları
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »