Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

’de deplasmanda lider Ümraniyespor’a 2-0 yenilerek galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Altınordu, bu periyotta 3. sıradan 11. sıraya kadar geriledi. Ligde 8. hafta sonunda 14 puanla 3’üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 13’üncü haftayı 16 puanla 11’inci sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler iç sahadaki son 3 maçından beraberlikle, deplasmandaki son 3 sınavından ise yenilgiyle ayrılarak 15 puan kaybetti.’nun 7. haftada ilk 2 ile arasındaki 1 puanlık fark, alınan kötü sonuçlarla birlikte 11 puana yükseldi. Altınordu evinde Gaziantep Gazişehir’i mağlup ederek 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak.ise deplasmandan puan ya da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Burak Aker yönetecek. Yardıcımlıklarını ise Ahmet Ayaz ve Mehmet Ali Akkor yapacak.günü’nda saatbaşlayacak karşılaşma’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..Altınordu, daha önce evinde 3 kez karşılaşıp 2 galibiyet, 1 beraberlik aldığı Gaziantep ekibine karşı iç sahadaki üstünlüğünü korumaya çalışacak. Son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 16 puanlı Altınordu 11’inci sırada, deplasman galibiyeti bulunmayan aynı puandaki Gazişehir Gaziantep ise 10’uncu basamakta yer alıyor. Geçen sezon Altınordu’da oynayan stoper Sinan Osmanoğlu ve forvet arkası Okan Derici eski takımlarına karşı forma giyecek.Altınordu' da sakatlıkları bulunan kaleciler Erce ve Ali Emre ile sağ bek Kerim Alıcı ikinci yarıda takıma dönecek. Sol bek Ali Mert’in de tedavisi devam ediyor.TFF 1. Lig’de cuma günü evinde oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Altınordu’da geçen haftaki Ümraniyespor deplasmanında yedek soyunan forvet Mirkan’ın bu kez ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Ümraniye önünde Mirkan’ı kulübeye çekip, kanat oyuncusu Erdoğan’ı santrfor olarak sahaya süren teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun bu tercihini taktiksel olarak gerçekleştirdiği ifade edildi. Mirkan’ın kesik yemesinin performansıyla ilgili olmadığı, bu hafta büyük ölçüde ilk 11’e döneceği belirtildi. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan’ın yerine ise Deniz görev yapacak.