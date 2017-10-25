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Altınordu-Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig'de 14'üncü haftanın açılış maçında Altınordu evinde Gazişehir Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu.

01 Aralık 2017, Cuma 20:24

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Altınordu-Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 0-2
TFF 1. Lig’de 14. haftanın açılış maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Altınordu’yu 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Uğur, 8'inci dakikada kendi kalesine gol attı. Gaziantep temsilcisinin diğer golü 58'inci dakikada Del Valle'den geldi. Galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen İzmir ekibi 16 puanda kaldı. İlk dış saha galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep ise 19 puana yükseldi.

8'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan bindiren Mehmet Erdem'in ceza sahası içinde gönderdiği topa Altınordulu Uğur ters vuruş yaparak kendi ağlarına topu yolladı: 0-1.

29'uncu dakikada Gazişehir'den Del Valle ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

35'inci dakikada Altınordu atağında Kerim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Stackhowiak topu ayaklarıyla çeldi.

54'üncü dakikada Muhammet Reis'in ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Berke elinden kaçırdı. Berke, Webo'dan önce topa sahip olarak hatasını telafi etti.

58'inci dakikada Gazişehir Gaziantep ikinci golü buldu. Sağdan Muhammed Ertürk kesti, arka direkte Del Valle sert bir şutla topu köşeye gönderdi: 0-2.

69'uncu dakikada Altınordulu Barış sağdan ortaladı, Ahmet'in ters vuruşunda kaleci Stackhowiak topu çizgiden çıkardı.

85'inci dakikada Zec sağdan içeri kesti. Arka direkte Muhammet Reis'in vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

Maç konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Altınordu: 0 - Gazişehir Gaziantep: 2
Stat: Bornova
Hakemler: Burak Şeker, Ahmet Ayaz, Mehmet Ali Akkor
Altınordu: Berke Özer, Uğur Arslan Kuru, Seydi Kayasoy, Yusuf Acer, Musa Caner Aktaş, Kerim Avcı, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Fatih Aktay), Deniz Vural (Dk. 61 Barış Alıcı), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 87 Enis Durak)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Muhammed Himmet Ertürk, Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya (Dk. 90 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Dk. 80 Mustafa Sami Can Keskin), Murat Ceylan, Del Valle (Dk. 65 Ermin Zec), Muhammet Reis, Webo
Goller: Dk. 8 Uğur Arslan Kuru (kendi kalesine), Dk. 58 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90+1 Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir Gaziantep), Dk. 29 Serkan Göksu, Dk. 56 Deniz Vural, Dk. 89 Murat Uçar (Altınordu)

 




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