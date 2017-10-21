Karşıyaka eski yabancı futbolculardan ödeme konusunda ek süre istedi

Deplasmanda 5-3'lük galibiyetle sonuçlananmaçının ardından İstanbul'da kalanBaşkanı, davalı oldukları 6-7 dosya için görüşmeler yaptığını söyledi. Avukatlara şirketleşme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve ödemeleri 15 Aralık'tan sonra yapabileceklerini ilettiğini dile getiren Altuğ, "Şimdilik sadece peşinat ödemesi yapacağız" dedi.Kulüpten 251 bin 524 Euro alacağı bulunan eski futbolculardan Ukraynalı Kovalchuk'un avukatıyla görüştüğünü belirten Mutlu Altuğ, "Ödeme süresi dolsa da,'ya bir yazı daha yollamazlarsa herhangi bir ceza almayız. Anlaşmak üzereyiz. Ayrıcavegibi eksi futbolcuların alacakları için de görüşmeler yapıyoruz. Şirketleşme sonrası eski borçları ödeyip, transfer yasağını kaldıracağız. Şimdiden devre arası transfer listemizi hazırlıyoruz" diye konuştu.Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka'da taraftarlar kampanya yaparak kulübün -12 puan ceza almasını önledi.