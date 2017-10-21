Çaykur Rizespor-Denizlispor maç sonucu: 3-2

6. dakikada Çaykur Rizespor’un kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Kweule meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-016. dakikada Denizlispor takımında Andre Moritz hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.42. dakikada Çaykur Rizespor takımında Leonard Kweuke hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.44. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Kweuke topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkartıyor: 2-045. dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrası Hakem Abdulkadir Bitigen, Denizlisporlu Burak Altıparmak’a kırmızı kart gösterirken, Çaykur Rizesporlu Ümit’e ise sarı kart gösterdi.49. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Kweuke topu ağlara gönderdi: 3-052. dakikada Denizlisporlu oyuncu Andre Morıtz topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.65. dakikada Çaykur Rizespor takımında Lincoln Henrique hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.79. dakikada Denizlisporlu oyuncu Berkan Afşarlı, ceza sahası dışından çektiği şık şutla farkı 1'e indiren golü attı: 3-289. dakikada Denizlispor takımında Andre Moritz kırmızı kart görerek oyun dışı aklıyor.