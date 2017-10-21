Ankaragücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

'de 14. haftanın en önemli maçındailekarşı karşıya gelecek. Son 9 maçta 8 galibiyet alarak fırtına gibi esen İsmail Kartal'lı Ankaragücü, Ümraniyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. 10 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor ise Ankaragücü karşısında avantajlı skor elde ederek liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.günü’nda saatbaşlayacak karşılaşma’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..Ümraniyespor 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 19 gol atan İstanbul ekibinin 7 gol yedi ve 12 averajı bulunuyor. Geçen sezon Play-Off oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ümraniyespor, bu sezon da istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen Ankaragücü, lige durgun başlamasına rağmen son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak seri yakalayan Sarı-Lacivertli ekip 18 gol atıp 9 gol yedi ve 9 averajda. Süper Lig'e geri dönmek isteyen Ankara ekibi, ait olduğu yere Süper Lig'e dönmek istiyor.