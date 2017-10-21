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Ankaragücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 14. haftanın maçında Ankaragücü ile Ümraniyespor galibiyet için karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaragücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

30 Kasım 2017, Perşembe 22:57

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Ankaragücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig'de 14. haftanın en önemli maçında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Son 9 maçta 8 galibiyet alarak fırtına gibi esen İsmail Kartal'lı Ankaragücü, Ümraniyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. 10 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor ise Ankaragücü karşısında avantajlı skor elde ederek liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Ankaragücü-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2 Aralık Cumartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 1(81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..

Ümraniyespor 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 19 gol atan İstanbul ekibinin 7 gol yedi ve 12 averajı bulunuyor. Geçen sezon Play-Off oynayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ümraniyespor, bu sezon da istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen Ankaragücü, lige durgun başlamasına rağmen son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak seri yakalayan Sarı-Lacivertli ekip 18 gol atıp 9 gol yedi ve 9 averajda. Süper Lig'e geri dönmek isteyen Ankara ekibi, ait olduğu yere Süper Lig'e dönmek istiyor.
 




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